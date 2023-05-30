شذى حسون: بجهز أغانى من ألحان رامى صبرى وأستعد لتصوير كليباتى بمصر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة العراقية شذى حسون خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال باطلاق أول أغنياتها باللهجة المصرية "حلم عمري"، قررت أقدم أغاني مصرية وأغنية "حلم عمري" هي أولى الأغنياتي باللهجة المصرية وصورنا الكليب في بيروت، وأحضر لأغاني مصرية أخرى فهناك أغنية باسم "على ما أظن"، وأستعد لتقديم أعمال مصرية من ألحان رامي صبري.

وتابعت: ارتبط بتصوير كليب الأغنية في لبنان لحب العمل مع المخرج فادي حداد، وإن شاء الله هيكون في تصوير أغاني كتير في مصر، وبتمني أتعرف علي مخرجين كليبات مصريين.

قالت الفنانة العراقية شذى حسون مصر مليئة بالأصوات الجميلة ونجوم كبيرة، مثل عمرو دياب وحماقي وتامر حسني ورامي صبري، كلهم مطربين احبهم كثيرا وأنا بموت في صوت محمود العسيلي" .