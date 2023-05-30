شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى لإسعاد يونس: سأقدم مسلسلا من 15 حلقة بطولة مى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج محمد سامي، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع زوجته مي عمر، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC عن أنواع المسلسلات حيث قال: المسلسل يختلف وقت عرضه وعدد حلقاته، فالمسلسل على المنصات يختلف عن المسلسل الذي يُعرض في الأوف سيزون ويختلف أيضا عن مسلسل رمضان، فمسلسل المنصة سنجد أن جمهور المنصات اعتاد على المنصات الأجنبية وعنده اعتيادية على شكل إخراج مبهر، فلو عرضنا مسلسل بشكل رمضاني هذا الجمهور لا يستشعر بالمسلسل، فالمنصات ميكس بين السينما والتلفزيون، بالإضافة إلى أن المنصة تعرض العمل يوما في الأسبوع، لذلك فرض علينا التشويق.

أما مسلسل الأوف سيزون جمهوره نساء أكثر؛ الشق الأول ربات المنزل والشق الثاني العاملين، ونجد جمهور الرجال قليل جدا، لذا لا بد أن يكون مسلسلا نسائيا، لذلك نجح التركي؛ لأن الست تشاهد المسلسل، أما المسلسل داخل الموسم الرمضاني، هناك مسلسل الـ30 حلقة بتعيش شهر رمضان بالكامل، وفي السنة القادمة سأقدم مسلسل 15 مع مي، وأرى أنه لا بد أن يكون مسلسلا قويا جدا حتى يعيش مع الناس.

ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة، بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت ، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.