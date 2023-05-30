بالصور – خطوبة حورية فرغلي من نجم إعلامي شهير تُثير ضجة على مواقع التواصل.. الفنانة أكدت أمرًا حاسمًا!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 02:52 صباحاً - تداول روّاد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية صورة للفنانة المصرية حورية فرغلي برفقة الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وتردد أن هذه الصورة كانت من خطوبتهما التي اقيمت في أجواء أسرية بسيطة، وبدأ محبي حورية يقدمون لها التهاني والمباركات.

حورية فرغلي تنفي خبر خطبتها

كشفت حورية حقيقة الصورة المتداولة في تصريحات صحفية، وقالت أنها ستقاضي الإعلامي نزار الفارس الذى استغل بعض الصور والفيديوهات من كواليس تسجيل الحلقة التي تمت مؤخرًا، وادعى أنها صور من خطوبتهما وأنها ستتخذ كافة الإجراءات ضده.

كما نشر نزار صورته برفقة حورية بالستوري عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” من دون التعليق عليها.

ريهام سعيد تعلن خبر خطوبة حورية فرغلي

وقالت ريهام سعيد عبر برنامجها صبايا الشمس المعروض على قناة الشمس: “قبل 4 سنوات تقريبا كان الإعلامي العراقي نزار الفارس كان حصل هجوم مش هجوم هو حوار one to one، اللي لفت نظري إن نزار تعامل مع الأمر بحرفية رهيبة، لو تفتكروا هو اللي هاجم الفنانة رانيا يوسف في وقت من الأوقات وانا كنت متضايقة من الهجوم عليها”.

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وتابعت “قالنا خبر لطيف جدا وبشكره أنه خصنا بيه وهو خطوبته على الفنانة حورية فرغلي وده خبر لطيف جدا جدا بعد ما مرت بأوقات مش لطيفة كتير مبسوطة ليها جدا، هي إنسانة جميلة ولطيفة فكرة يكون بداية جديدة وحياة جديدة”.

حورية فرغلي تكشف عن صعوبات في حياتها

وقالت حورية فرغلي، في تصريح صحفي: «عشت فترات طويلة من حياتي صعبة، بدأت منذ ولادتي، حيث انفصلا والدي عن والدتي بعد أيام من مولدي، وعشت معظم طفولتي مع والدي وزوجته في الخارج، ولم أشاهد والدتي لمدة 7 سنوات، وهذا أثر عليا بشكل كبير».

وأضافت حورية فرغلي: «من الصعوبات التي واجهتني عندما انكسرت أنفي بعد سقوطي من فوق حصان، ودخلت في رحلة علاج طويلة وعمليات مستمرة، فأنا أعشق الفروسية منذ كان عمري 9 سنوات، ولكن كسر أنفي غيّر من شكلي، وتعرضت للتنمر من بعدها بصورة كبيرة، فقد وصل عدد العمليات الجراحية إلى 27 عملية».

حلم الأمومة لـ حورية فرغلي

وعن حلمها بالأمومة، قالت: «لم يكن لدي قدرة على الإنجاب، لأن الرحم لا يستطيع أن يحمل طفلا، لذلك اتجهت إلى تبني طفل، وبحمد الله سبحانه وتعالي على كل شيء مر في حياتي».

أحدث أعمال حورية فرغلي

على الرغم من التخبط الكبير في الحياة الفنية لـ حورية فرغلي خلال السنوات الماضية، على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها، وأثرت على نشاطها الفني بشكل كبير، إلا أن حورية إستطاعت خلال هذا العام أن تتجاوز أزمتها بنسبة كبيرة، وتعود للساحة الفنية بقوة، من خلال عدة مشاريع فنية.

عودة الفنانة حورية فرغلي في هذا العام من المقرر انها ستكون من خلال بـ 4 أعمال تتنوع بين الدراما والسينما.

ومن أول وأبرز هذه الأعمال، هو مسلسل تلاتيني وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023 المنقضي، والذي سيجمعها لأول مرة مع نبيلة عبيد، إضافة إلى مسلسل “المدينة الجامعية”، كما ستشارك قريبا في ببطولة فيلمين.

وكانت حورية قد طرحت مؤخرا أغنية تحمل اسم “القطة السافلة” بمشاركة مطرب الراب جيفارا بابلو، وهي كلمات وألحان جيفارا بابلو، توزيع مشترك بين جيفارا بابلو وميدو راشد، وتعد هذه المرة الأولى للفنانة حورية فرغلي فى مجال الغناء.

يُذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي مسلسل أيام، شاركها فيه كل منشيرى عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، ندى موسى، مي القاضي، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، سماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقي، محمد مغربي

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