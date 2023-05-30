هذه الطفلة التي تعض قدمها كبرت وأصبحت أجمل فنانة في جيلها !! لن تصدّق من هي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 02:52 صباحاً - نشرت بعض مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لطفلة صغيرة، قيل أنها أصبحت فنانة شهيرة من أبرز فناني جيلها وقد قامت سابقًا بنشر هذه الصورة عبر أحد حسابتها الشخصية على السوشيال ميديا.

انها الفنانة الشابة هدى المفتي، التى كشفت عن صورة قديمة لها خلال فترة طفولتها الأولى، حيث ظهرت فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على “إنستجرام“، وهى مستلقية على السرير وتلعب فى قدمها مع نظراتها البريئة.

صورة نادرة من طفولة هدى المفتي

ونالت الصورة إعجاب عدد كثير من أصدقائها ومحبيها، التى أشادوا بالصورة ووصفوها بـ”الكيوت” و”الطفلة البريئة”، منهم تارا عماد ومريم الخشت.

من هي هدى المفتي؟

هدى المفتي هي ممثلة مصرية شابة سرعان ما لفتت أنظار معظم الجماهير إليها بسبب شخصيتها وهدوئها وظهورها بمظهرها الطبيعي. وأدت مختلف الأدوار وحققت نجاحًا مميزا.

هدى المفتي (Huda Al Mufti) . بدأت عملها في غير التمثيل وهي صغيرة وكأنها بطبيعتها شخصية ناجحة. فقد عملت قبل التمثيل كعارضة أزياء ومودل، وفتحت دكانا للملابس. واشتهرت بأعمالها المختلفة من مسلسلات وأفلام وحققت أغلبها نجاحًا ساحقا رغم عرض بعضهم في موسم غير رمضاني.

ميلادها ونشأتها

ولدت في محافظة القاهرة عاصمة مصر في 8 ديسمبر عام 1994. حيث يبلغ عمرها الآن حوالي 28 عام. تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الدراما والنقد المسرحي. بدأت أول مشاوريها الفنية وهي في سن السابعة عشر عام. فقد بدأت في مجال الإعلانات، وأصبحت مودل لفترة حيث استمرت في هذا العمل لمدة ثلاث سنوات.

عارضة أزياء وممثلة

كما عملت كعارضة أزياء، وكانت تمتلك محل ملابس كنوع من البيزنس حيث نصحتها والدتها بعدم الاعتماد على شهادتها لأنها غالبا لن تعمل بها. كما نجحت في مجال التمثيل بعد أن قررت تعمل فيه بسبب حبها لمجال الفن والتمثيل رغم رفض أهلها لمجال التمثيل، لكن أحبها الجمهور. وتتميز بمظهرها الطبيعي دون المبالغة في التجميل ووضع المساحيق.

بداية هدى المفتي لمسيرتها الفنية

بدأت هدى المفتي التمثيل في عام 2017 في مسلسل (هذا المساء) في دور نادين مع الممثل إياد نصار. هذا المسلسل للمخرج تامر محسن والذي عرض في رمضان. ثم في عام 2018 شاركت في (مسلسل لدينا أقوال أخرى) من بطولة يسرا. وفي نفس العام شاركت المفتي في مسلسل (كأنه أمبارح) من بطولة رانيا يوسف، وهو المسلسل الذي حقق نجاح كبير، ونسب مشاهدة عالية رغم كونه خارج موسم رمضان، هو المسلسل الذي بدأ يلفت أنظار الجمهور إليها.

وفي عام 2020 دخلت مجال الأفلام حيث شاركت في فيلم (رأس السنة)، وانتقد البعض دورها بالفيلم ووصفوه بالجرأة الزائدة، وردت المفتي على ذلك بأن دورها كان مختلف ومؤثر وجديد. وقالت أن الشخصية التي قامت بها تشبها في أيام مراهقتها، لأنها فتاة كانت شديدة الصراحة والحماسة. ولا تهتم بموضوع الجرأة بل إنها جيدة في دورها. وعلى كل ممثل أن يقوم بكل الأدوار وبكل الشخصيات دون أن يري موضوع الجرأة إذا كان موجود أم لا. وكل النجوم الكبار قدموا في تاريخهم أدوارًا مختلفة وسواء بالإيجاب أو بالسلب .

وفي فيلم (بنات ثانوي) الذي جسدت فيه فتاة ولكن بشخصية مدللة بشكل كبير. فقد جعلت والدها يعمل بجهد كبير لتوفير متطلباتها واحتياجاتها. ومثلت أيضًا في الفيلم الكوميدي الفانتازي( ديدو) .

كما شاركت هدي مع الزعيم عادل إمام في مسلسل (فلانتينو) حيث شخصت أبنته نبوية. أما عن فيلم (كيرة والجن) الذي يجمعها مع فريق العمل تحت إخراج مروان أحمد، وبطولة النجوم مثل كريم عبد العزيز أحمد عز وهند صبري والفنان أحمد مالك. كما ظهرت المفتي في عام 2021 مع المطرب الكبير والمشهور عمرو دياب كبطلة لأغنية الدنيا بترقص.

آخر أعمال هدى المفتي

وكانت آخر أعمال الفنانة هدي المفتي مشاركتها في موسم رمضان 2023 بمسلسل الصندوق مع نخبة من النجوم الشباب.

مسلسل الصندوق

وتدور أحداث مسلسل الصندوق في إطار من الإثارة والغموض والتشويق حول ثلاثة أصدقاء (نور ويوسف وياسين) يصلهم صندوقا يحوي أدلة من جرائم سابقة، يبدأ الأصدقاء الثلاثة رحلة البحث الخاصة بهم لحل خيوط الجرائم والوصول إلى هوية مرسل الصندوق الغامض.

ويشارك في بطولة المسلسل علي قاسم، وأحمد داش، وسماح أنور، وكريم سرور، بسام رجب، ومحمد التاجي، وتارا عماد وتأليف مصطفى صقر ومحمود رمضان، وإخراج مروان عبد المنعم.

آخر أفلامها

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة هدى المفتي مؤخرًا فى فيلم “عمهم”، للنجم محمد إمام، وجاء تعاقدها على هذا الدور بعدما اعتذرت الفنانة أمينة خليل عن الفيلم، لتأتى هدى المفتي بديلة لها. وقد تم طرح طرح فيلم “عمهم” في موسم رأس السنة الماضي

يذكر أن هدى المفتى، عرض لها مؤخرًا فى دور السينما فيلم “فرق خبرة” مع محمد الشرنوبي، كما عرض لها مؤخراً فى السينمات فيلم “ديدو” مع كريم فهمى وحمدى الميرغنى وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وإخراج عمرو صلاح، كما تشارك في بطولة فيلم “كيرة والجن” مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وسيد رجب واحمد مالك وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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