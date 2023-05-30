شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر لـ"صاحبة السعادة": ياسر جلال شخص مريح جدا ونسمة فى اللوكيشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مي عمر تفاصيل عملها في مسلسل علاقة مشروعة، وذلك خلال استضافتها مع زوجها المخرج محمد سامي ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على DMC، حيث قالت: دوري في علاقة مشروعة جديد عليّ، ورأيت أن التغير لازم، وخضت التجربة، وكانت هناك العديد من المشاهد الصعبة، فهي شخصية متطورة ومختلفة تختلف قبل الزواج منه عن بعد الزواج، وياسر جلال شخص مريح جدا ويحب أن يريح كل الناس وهو نسمة في اللوكيشن.

وعن عمله مع خالد مرعي قال محمد سامي: خالد مرعي هادئ وتفاصيله جميلة، وعكسي تماما أنا هايبر في التصوير.

ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت ، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار

وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.