شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أشرف مصيلحى من المستشفى وأحمد إبراهيم فى مرحلة العلاج الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من نجوم الفن لوعكة صحية مؤخرًا في مقدمتهم الفنان أشرف مصيلحى الذى تعرض لوعكة مرضية شديدة في الأيام الماضية نقل على أثرها إلى العناية المركزة، ثم نقل إلى غرفة عادية وخرج من المستشفى كما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفى، التي قالت إنه خرج بفضل الله من المستشفى وما زال في مرحلة التعافى والعلاج داخل منزله.

وأيضًا كان قد تعرض الفنان أحمد إبراهيم لجلطة أدت إلى إصابته بشلل نصفى وهو في مرحلة العلاج الطبيعي حالياً، ويتعامل بالكرسي المتحرك في الوقت الحالي.

وحرص نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى، على زيارة الفنان أحمد إبراهيم داخل المستشفى المتواجد فيه للاطمئنان على حالته الصحية بعدما تعرض لشلل مؤقت، حيث تواجد أحمد إبراهيم في الإمارات لدراسة فنون المسرح بالإمارات ضمن دفعة الفنانين الذين اختاروا العمل بالتدريس هناك في إطار تعاون بين وزارة التعليم بالإمارات ونقابة المهن التمثيلية المصرية.

ونشر أحمد إبراهيم فيديو بصحبة الدكتور أشرف زكى من داخل غرفته بالمستشفى وقال: "أشرف زكى من أول ما عرف الحالة المرضية اللى أنا فيها مسابنيش، من خلال التواصل عليّ بالتليفون ويطمئن عليا دايمًا، والاستاذة نهال عنبر والأستاذ إيهاب فهمى والفنان على كمالو، اتصلوا بيا واطمنوا عليا ربنا يباركلنا فيهم يا رب".

وأضاف أحمد ابرهيم: "الأستاذ أشرف زكى بيثبت دايمًا أن أعضاء النقابة مش مجرد أعضاء بس ولكنهم أخواته، والحقيقة وجود دكتور أشرف رفع من معنوياتى، واتحسنت بسبب وجوده معايا وده شرف كبير ليا، وبشكر كل الناس اللى بتدعيلى".