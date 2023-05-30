شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى لـ"صاحبة السعادة": جعفر العمدة كان تحديا كبيرا بالنسبة لى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف سامي: فاجأني مصطفي الذي قدم دور دسوقي، وعندما رأيته يمثل بشكل جيد وطعمه حلو على الشاشة زودت دوره، وعصام السقا أيضا فاجأني، فدور نعيم ليس موجود في الحياة حالياً، وهو أجاده وقدمه بطريقة جميلة، وقلت له "ياعصام أنت كنت مركز في الدور ده"، مي كساب كنت متوقع منها ده فأنا رأيتها قبل أن أكتب الدور لكن إيمان العاصي دور جديد عليها فهي وجهها ملائكي وقلت لها "لازم تتعبي في الدور ده" وشهادتي مجروحة في محمد رمضان لا أتفاجأ منه ولا أعطي له كومنتات.
ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.
وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.
وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.
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