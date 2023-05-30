شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يقدم أجمل أغانيه فى حفل زفاف ولى عهد الأردن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب أحمد سعد حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة .

وقال أحمد سعد للجمهور، فى بداية الحفل: "جيت من مصر بالحب والمباركة من كل المصريين لولي عهد الأردن سمو الأمير حسين بن عبدالله الثاني على زفافه على الآنسة رجوه خالد السيف في فرحه".

وقدم سعد الحفل بأغنية إيه اليوم الحلو ده وأغنية وسع وسع وسايرينا يا دنيا وعليكي عيون، وطلب منه الجمهور إعادة غناء عليكي عيون مرة أخرى.

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل الزفاف الملكي يوم 1 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يصدر سعد خلال الفترة المقبلة أحدث أغانيه الجديدة التى انتهى من تسجيلها منذ عدة أسابيع وكانت تخضع لعملية المكيساج وأصبحت جاهزة للطرح على منصات السوشيال ميديا.