شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي لصاحبة السعادة: والد مي فسخ خطوبتنا ووجعت راسه 5 سنين علشان نرجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج محمد سامي، خلال استضافته وزوجته مي عمر ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس: السعادة قرار، وأنا ومي أخدنا قرار نكون عائلة سعيدة، قررنا أن نحترم بعض ونساعد بعض وعندما نتشاجر يكون باحترام، والميزة التي نتميز بها أننا أصدقاء قبل الزواج بكثير.

وأضاف: والدها بعد خطوبتنا رآني في موقف وأنا متعصب جدا فقرر فسخ الخطوبة، وظللنا خمس سنوات كذلك ولكني لم أيأس، وجعت دماغه طول الخمس سنين إلى أن وافق على الزواج، ومن ثلاث سنوات في عيد زواجنا أرسل لي رسالة يشهد لي أنه كان مخطئا وسعيد لأنني أصون ابنته.

ويعد آخر أعمال المخرج محمد سامي مسلسل جعفر العمدة بطولة كل من: محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

وتستعد النجمة مى عمر فى الفترة الحالية لبدء تصوير مسلسلها الجديد "نعمة الأفوكاتو"، المكون من 15 حلقة وإخراج محمد سامى، وإنتاج مها سليم، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة للوقوف على كل التفاصيل النهائية وترشيح الأبطال بجانب مى عمر قبل بدء التصوير المقرر له يوم 2 يونيو المقبل.

وتقدم مى عمر شخصية "محامية" تدعى نعمة أبو علب وهى شخصية جديدة تقدمها مى لأول مرة فى الدراما، قصة محمد سامى ويشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإخراج محمد سامى، كما يشارك فى بطولة المسلسل عدد من الفنانين سيتم الإعلان عنهم فور إنهاء التعاقد معهم.