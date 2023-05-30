شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون: تلقيت عروض تمثيل فى مصر وأتمنى أمثل مع تامر حسنى ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة العراقية شذى حسون خلال المؤتمر الصحفي للاحتفال بإطلاق أولى أغنياتها باللهجة المصرية "حلم عمري": "مثلت قبل كده في مسلسلين أحدهما عراقي والآخر خليجي، وكانت الأدوار درامية، وتلقيت عروضًا للتمثيل في مصر أثناء تواجدى وأنا في مرحلة قراءة السيناريو، وحابة أن الدور يعطيني حقي مش مجرد تمثيل وخلاص".

وتابعت الفنانة شذي حسون خلال المؤتمر الصحفي: "بتمنى التمثيل مع النجم تامر حسنى وأنا بحبه جدًا في أعماله السينمائية وبحبه جدًا في الكوميدية، وبتمنى كمان أمثل مع محمد رمضان وهو صديق مقرب وممثل ذكي جدًا".

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، أغنية "حلم عمري" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.