شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى وكاظم الساهر يحييان حفلاً غنائيًا بدبى مطلع شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم حسين الجسمى والنجم كاظم الساهر حفلاً غنائيًا في دبى، الأول من يوليو المقبل، ويقدم الثنائى باقة مميزة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى الجمهور، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنيته الجديدة "يا خبر" عبر يوتيوب من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع أمين نبيل، هندسة الصوت هاني محروس.

وطرح النجم الإماراتى حسين الجسمى مؤخراً، أحدث أغانيه باللهجة المصرية، بعنوان "أستاذ فى الدنيا"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

كاظم منحه الشاعر السورى نزار قبانى لقب "قيصر الأغنية العربية"، وغنى له عشرات القصائد، من بينها "الحب المستحيل، مدرسة الحب، أكرهها، ممنوعة أنتى، يوميات رجل مهزوم"، فمنذ تقابل كاظم بنزار لأول مرة فى دمشق، وعرض عليه لحن قصيدته "اختارى"، وتوطدت علاقتهما وجعله يغنى ما يشاء من كلماته، وهو ما حدث أيضا بعد موته، وكان لذلك تأثير كبير فى مسيرة كاظم الناحجة لصبح أحد نجوم الغناء فى الوطن العربى، ويأخذ لقب مطرب المرأة من وراء كلمات شاعر المرأة الأول.

وكان كاظم الساهر قد أحيا حفلاً غنائيًا في الساحل الشمالى، العام الماضى بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن مصر، وكانت حفلة ناجحة، وحضرها عدد كبير من الجمهور والفنانين.