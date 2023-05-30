شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزي يلتقى البابا فرانسيس ويعلن عن فيلم جديد عن المسيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المخرج العالمى مارتن سكورسيزي بجولة في إيطاليا بعد انتهاء فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى في دورته الـ 76، والتقى المخرج بالبابا فرانسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأعلن أنه سيخرج فيلمًا عن المسيح، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".



مارتن سكورسيزي مع البابا فرانسيس

أعلن سكورسيزي، وفقًا لتقارير متعددة: "لقد استجبت لنداء البابا للفنانين بالطريقة الوحيدة التي أعرفها، من خلال تخيل وكتابة سيناريو فيلم عن يسوع، وأنا على وشك البدء في صنعه"، مشيرًا إلى أن هذا قد يكون فيلمه التالي.

قبل حضور المؤتمر الذي يحمل عنوان "جماليات الخيال الكاثوليكي العالمي"، التقى سكورسيزي وزوجته هيلين موريس بالبابا فرانسيس خلال لقاء خاص وجيز في الفاتيكان.

تم تنظيم المؤتمر من قبل دار النشر اليسوعية La Civiltà Cattolica وجامعة جورج تاون، قال أنطونيو سبادارو، محرر المجلة الدينية، على موقع المنشور على الإنترنت، إنه أثناء حديثهم في مؤتمر "كوناب سكورسيزي" تناوبوا بين الإشارات إلى أفلامه وحكاياته الشخصية وأوضح "كيف أن دعوة الأب" للسماح لنا برؤية يسوع وحركته"، حسبما أكد.



مارتن سكورسيزي مع البابا فرانسيس

فيما يتعلق بالمراجع السينمائية، خلال المحادثة أعرب سكورسيزي عن إعجابه بكتاب بيير باولو باسوليني "الإنجيل حسب القديس ماثيو"، وتحدث سكورسيزي أيضًا عن معنى ملحمة عام 1988 "التجربة الأخيرة للمسيح" وعن "الخطوة اللاحقة في بحثه عن شخصية يسوع" التي ظهرت في الدراما الأصغر وطرحت عام 2016 بعنوان "الصمت" حول اضطهاد المسيحيين اليسوعيين في القرن السابع عشر في اليابان، عُرض هذا الفيلم عام 2016 في الفاتيكان.