شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "The Little Mermaid" يحصد 185 مليون دولار فى 3 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid إلى 185 مليونًا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 مايو الجارى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعتين و15 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم الـ Live Action الجديد The Little Mermaid بين 117 مليونًا و500 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و68 مليونًا و300 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم The Little Mermaid حول أرييل، أصغر بنات الملك تريتون، حورية بحر جميلة ومفعمة بالحيوية، التي تحب المغامرة، شوقًا لمعرفة المزيد عن العالم وراء البحر، ولكن مع زيارة أرييل السطح تسقط في حب الأمير إريك المحطم، ومن هنا قررت عقد صفقة مع ساحرة البحر الشريرة، أورسولا، لتجربة الحياة على الأرض.

ويقوم ببطولة فيلم The Little Mermaid كل من هالي بيلي، جونا هاور كينج، ميليسا مكارثي، خافيير بارديم، جود أكووديكي، نوما دوميزويني، كاجسا محمد، لورينا أندريا، ديفد ديجز، يعقوب ترمبلاي، أوكوافينا.

العمل من إخراج روب مارشال، الذى شارك في الكتابة مع ديفيد ماجي، جون ديلوكا، هانز كريستيان اندرسن، رون كليمنتس، جون ماسكير.