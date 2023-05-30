شكرا لقرائتكم خبر عن غادة العبسى تحيى حفلاً غنائيًا فى معهد الموسيقى العربية 9 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الفنانة غادة العبسى حفلاً غنائيًا على مسرح معهد الموسيقى العربية برمسيس، في تمام الثامنة مساء يوم 9 شهر يونيو المقبل، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.

غادة العبسي عملت كصوليست متميز في دار الأوبرا المصرية لثلاثة سنوات، ويعد هذا الحفل لها مع فرقتها في المسرح الأعرق في مصر والوطن العربي : معهد الموسيقى العربية، وتعمل أيضا كطبيبة في مجال أمراض الدم وحاصلة على الماجيستير، وهي أيضًا كاتبة مصرية صدر لها خمس روايات آخرها رواية كوتسيكا، وثلاثة مجموعات قصصية، وقد حصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية، بالإضافة إلى أنها حاصلة على الزمالة الفخرية في الكتابة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وتمارس غادة الغناء منذ صغرها .

حصلت غادة العبسي على منحة برنامج الكتابة العالمي بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2017 والذي يختار حوالي 35 كاتبًا فقط من جميع أنحاء العالم سنويًّا، للمشاركة والحضور في العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والتي تقام من خلال جامعة الكتابة بولاية آيوا، بجانب حصولها على الزمالة الفخرية في الكتابة من جامعة آيوا في العام نفسه.