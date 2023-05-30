بقميص شفاف بدون بطانة.. إليسا تسبب أزمة في حفل خيري بـ مصر ومجدي يعقوب بقبّل يدها! – صور وفيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 05:48 صباحاً - خطفت الفنانة البنانية إليسا الأنظار إليها في حفل خيري في مصر بعنوان “ليلة من القلب”، في العاصمة القاهرة.

وجاء الحفل من تنظيم مؤسسة الدكتور “مجدي يعقوب لأمراض القلب” لتمويل مركز القلب العالمي الجديد.

إطلالة إليسا في الحفل

وارتدت إليسا شيميز شفاف أسود بدون بطانة، ونسقت معه بنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا مع ساعة يد، وحذاء باللون الأسود.

وعبّرت إليسا عن سعادتها البالغة بالمشاركة في هذا الحدث الخيري النبيل، مقدّرةً كل الأعمال التي يقوم بها الدكتور يعقوب لمساعدة المرضى.

وحرصت إليسا خلال الحفل على إلقاء التحية على دكتور مجدي يعقوب، الذي قبّل يديها وشكرها على مشاركتها في هذا الحفل الخيري.

وقالت إليسا: “أحترم جداً المبادرات التي يسير بها الدكتور يعقوب والمراكز التي يقدّم فيها خدمة الاستشفاء مجاناً للأطفال والناس… وأنا من كل قلبي جئت إلى مصر لإحياء هذه الحفلة الخيرية”.

وقدّمت الفنانة اللبنانية إليسا أداء رائعاً على المسرح، حيث تفاعل الجمهور مع كل أغنية بحماسة وحب كبيرين.

ومازحت إليسا الحضور بالإشارة إلى أن حبّها لمصر دائماً استثنائي، وأن المقرّبين منها يقولون إنها كانت “فرعونية صغيرة في الحياة السابقة”.

يُشار إلى أن اللبنانية إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدي والعلاج المناعي.

إليسا تعلن عن حفلها القادم في الإسكندرية

أعلنت الفنانة إليسا عن حفل جديد تنوي إحياءه خلال الفترة المقبلة في الإسكندرية، وذلك يوم 16 يونيو القادم.

ونشرت النجمة إليسا عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، صورة للبوستر التشويقي للحفل، وعلقت قائلة: “الإسكندرية هل أنتم مستعدون، أنا متحمسة ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعا يوم 16 يونيو”.

وتعيش الفنانة إليسا حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة وذلك بإحياءها عدد من الحفلات الغنائية بجميع أنحاء الوطن العربي.

إليسا ترد على تصريحات شيرين عبد الوهاب عنها

من ناحية أخرى، حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على توضيح موقفها من تصريحات المطربة شيرين عبد الوهاب عنها،خلال ظهورها في برنامج “كاربول كاريوكي”.

شيرين عبدالوهاب، خلال ظهورها مع الإعلامي هشام الهويش في البرنامج، تحدثت عن رأيها في المطربة إليسا، وقالت: “بحب وضوحها وساعات بحسها لما بتغني ماسكة على الناس شيكات”.

المطربة اللبنانية إليسا، من جهتها، حرصت على الرد بالصور باللغة الإنجليزية، عبر صفحتها في موقع “تويتر“، إذ نشرت صورتين، الأولى لها وهي تغني في إحدى حفلاتها، وكتبت: “هذا ما يراه الناس وانا على المسرح”.

ووضعت صورة ثانية لسيدة تحمل شيكا، وعلقت المطربة اللبنانية علي الصورة قائلة: “هذا ما تراه شيرين.

إليسا قامت، بوضع تعليقا على الصورتين، باللغة الإنجليزية قالت فيه: “لا توجدي مشاعر قاسية رغم ذلك”.

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