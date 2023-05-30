شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة "منار حسني" الأربعاء المقبل 31 مايو أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "ملح الجبل" للمخرج الراحل طارق الميرغني.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلي نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة ويتناول حياة العمال بإحدى القري في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتي يستخرجوا الملح من الجبل.

وكانت قد أشارت المونتيرة منار حسني في وقت سابق إلي البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.

وقد حصل على العديد من الجوائز والتكريمات أبرزها جائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل في مهرجان الساقية الثامن للأفلام التسجيلية، سبتمبر 2012 عن فيلم "هنرى أمين عوض-راهب الآثار الإسلامية"، وجائزة الإبداع الذهبية وشهادة تقدير عن الفيلم التسجيلى "ملح الجبل" من مهرجان القاهرة للإعلام العربى الدورة الثالثة عشر 2007.

يشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف، وجدير بالذكر ان العرض سيقام الأربعاء 31 مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.