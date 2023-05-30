شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جثا على ركبته أمامه.. صورة محمد عبده والملك سلمان في السعودية تشعل مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول صورة قديمة صورة تجمع الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الفنان السعودي محمد عبده.وظهر محمد عبده في تلك الصورة، وهو يجثو على ركبته من أجل مصافحة الملك سلمان، الذي كان جالسا في المقصورة الرئيسية لاستاد الملك فهد الدولي، فيما كان الأمير محمد بن سلمان ينظر إليهما مبتسما. وعلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على تلك الصورة، بأنه تظهر "لقطة أبوية" من العاهل السعودي. وتعود الصورة للعام 2019 والتقطت أثناء احتفالية نهائي كأس الملك سلمان، بين فريقي التعاون والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، والتي شهدت حضور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان..

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