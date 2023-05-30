شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم فان ديزل Fast X الجديد يحصل على تقييم سيئ من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Fast X على تقييم سيئ من النقاد العالميين، وصل إلى 54% من قبل 262 ناقدًا عالميًا، و85% من قبل أكثر من 5 آلاف مشاهد معتمد من خلال موقع Rotten Tomatoes، ووصلت مدته إلى ساعتين و21 دقيقة، منذ طرحه يوم 19 مايو الجارى بـ دور العرض حول العالم.



Fast X

ويدور فيلم Fast X ، حول مواجهة أخطر خصم سيواجه البطل على الإطلاق، ويتمثل فى تهديد مرعب يحاول تحطيم هذه العائلة وتدمير كل شيء، وكل شخص، يحبه دوم توريتو، إلى الأبد .

في خلال فيلم Fast 5 الذى طرح 2011، أخرج دوم وطاقمه زعيم المخدرات البرازيلي الشائن هيرنان رييس وقاموا بإنهاء إمبراطوريته على جسر في ريو دي جانيرو، ما لم يعرفوه هو أن نجل رييس، دانتي (جيسون موموا)، شاهد كل شيء وقضى السنوات الـ 12 الماضية في التخطيط لجعل دوم يدفع الثمن النهائي.

الفيلم من إخراجLouis Leterrier ، وأعضاء فريق Fast X من فريق التمثيل هم :ميشيل رودريجيز، تيريز جيبسون، كريس "لوداكريس" بريدجز، ناتالي إيمانويل، جوردانا بروستر، سونج كانج، جايسون ستاثام، جون سينا وسكوت إيستوود، مع هيلين ميرين الفائزة بجائزة الأوسكار وتشارليز ثيرون الحائزة على جائزة الأوسكار. كما يضم الفيلم طاقمًا جديدًا استثنائيًا ، بما في ذلك الحائز على جائزة الأوسكار بري لارسون في دور تيس.