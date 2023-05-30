شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن الفنانة مديحة يسرى فى ذكرى وفاتها اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء ذكرى وفاة الفنانة مديحة يسرى أحد أبرز نجمات السينما المصرية فى الأربعينيات، إذ اشتهرت ببراعتها وقدرتها الفائقة على تنوع الأدوار فى العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، كما حصلت على لقب سمراء الشاشة العربية، ولديها العديد من الأدوار المهمة التى صنعت منها نجمة متألقة تخطف قلوب عشاقها وجمهورها الذى ظل يتزايد خلال مشوارها الفنى، وننشرأبرزالمعلومات عن الفنانة الراحلة مديحة يسرى في ذكرى وفاتها:

1 - اختلفت الآراء على اسمها، البعض قال إن اسمها الحقيقى "غنيمة خليل حبيب"، وآخرون قالوا إن اسمها "هنومة حبيب خليل" إلا أن الاسم الحقيقى لها هو الاسم الثانى وهو "هنومة حبيب خليل".

2 - ولدت الفنانة مديحة يسرى بمدينة القاهرة فى 3 ديسمبر عام 1921 وتلقت تعليمها بمدرسة الفنون.





3 - اكتشفها المخرج المصرى الرائد محمد كريم وقدمها للمرة الأولى فى دور صغير عام 1942 فى فيلم "ممنوع الحب" أمام الموسيقار محمد عبدالوهاب، وشاركت معه أيضًا بدور صغير فى فيلم "رصاصة فى القلب"، مما أهلها لدور البطولة للمرة الأولى عام 1942 فى فيلم "أحلام الشباب".

4- كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشفها يوسف وهبى وهى تؤدى مشهدًا فى أحد البلاتوهات فاستدعاها هو وشريكه توجو مزراحى، وعرض عليها العمل معه فى 3 أفلام بشكل حصرى، وهى: "ابن الحداد، فنان عظيم، أولادى".

5- خلال مشوار فنى طويل قدمت الفنانة مديحة يسرى عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا، وتنوعت أدوارها بين أدوار البطولة والابنة والحبيبة، ثم الأم فى مراحل متقدمة من عمرها، وقدمت فى مشوارها رصيدًا فنيًا كبيرًا يزيد عن 90 فيلمًا.

6- تعتبر مديحة يسرى الفنانة الوحيدة التى وقفت أمام محمد عبدالوهاب، ويوسف وهبى، وأنور وجدى، وعبد الحليم حافظ، ومحمد فوزى، وعادل إمام.





7- كان آخر ظهور سينمائى للفنانة مديحة يسرى فى فيلم "الإرهابى" مع الفنان عادل إمام عام 1994م أما بالنسبة للتليفزيون فكانت آخر أعمالها مسلسل "يحيا العدل" عام 2002 مع الفنان مصطفى فهمى والفنانة ميرفت أمين.

8- تزوجت الفنانة مديحة يسرى 4 مرات، 3 زيجات منها كانت من داخل الوسط الفنى؛ الأولى من المطرب والملحن "محمد أمين" الذى أسست معه شركة للإنتاج السينمائى، أنتجت خلال سنوات زواجهما الأربع عدة أفلام، منها: "أحلام الحب، غرام بدوية، الجنس اللطيف"، وبعد انفصالهما تزوجت من الفنان والمنتج "أحمد سالم" عام 1946، ثم انفصلا، وتزوجت من الفنان "محمد فوزى" الذى شاركته فى تأسيس شركة الأسطوانات "مصرفون"، وبعد زواجهما اشتركت معه فى بطولة العديد من الأفلام، مثل "فاطمة وماريكا وراشيل، آه من الرجالة، بنات حواء".