شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب صالح يترك إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب الصبح وبليل يتولى كارمن سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامي إيهاب صالح صباح أمس الاثنين انفصاله عن التعاون مع النجمة شيرين عبد الوهاب في إدارة أعمالها حفاظًا على صداقتهما سويًا، وبعد ساعات قليله أعلن توليه إدارة الفنانة كارمن سليمان.

ونشر إيهاب صالح عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه بالفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وكتب قائلا: "سعيد وبتشرف جدا إنى أعلن رسميا إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان. كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال والرقي ومن وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الامكانيات وهي عارفة إني فان كبير لها من قبل مشتغل معاها فعلا كارمن إن شاء الله الميجا ستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي ده كويس".

وقد كتب من قبل عن شيرين، قائلا:"قررنا إن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني ابتعد عن إدارة أعمال شيرين، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي".

وتابع: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي.

واختتم إيهاب صالح: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتب لك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة.