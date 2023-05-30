شكرا لقرائتكم خبر عن بطل مسلسل Succession يثير الجدل باحتمال وجود موسم خامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار الممثل الأمريكي كيران كولكين احتمال وجود موسم خامس من مسلسل " Succession "، حيث يتم عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع في المملكة المتحدة يوم الأحد.



Succession

وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تحدث الممثل ، 40 عامًا ، الذي يلعب دور رومان روي ، إلى فانيتي فير حول انتهاء العرض بنجاح ، وكشف أن صانع المسلسل جيسي أرمسترونج لديه عدة أفكار لموسم خامس محتمل، قائلا " وصف لي جيسي الموسم بأكمله قبل إطلاقه وطرحت عليه سؤالًا واحدًا وعندما أجاب عنه ، قلت له ، "حسنًا ، يبدو انها ليست النهاية".

بعد ذلك طرح ثلاثة أفكار مختلفة للموسم الخامس ادعى أنها كانت بعيدة عن رأسه.

,يدور مسلسل Succession حول عائلة روي التي تشتهر بالسيطرة على أكبر شركة إعلامية وترفيهية في العالم، ومع ذلك، يتغير عالمهم عندما يقرر والدهم التنحى عن الشركة

مسلسل Succession من بطولة كل من: بريان كوكس، جيريمي سترونج، هيام عباس، سارة سنوك، كيران كولكين، آلان روك، نيكولاس براون، ماثيو ماكفادين، بيتر فريدمان، روب يانج، جي سميث كاميرون، داجمارا دومينكزيك، وأريان مؤيد.

كما انضم كل من أدريان برودى، وألكسندر سكارسجارد، وسناء لاثان، وليندا إيموند، ونجمة الموسيقى الكورية جيهاى إلى طاقم عمل المسلسل في الموسم الثالث من Succession.

وأدت الحلقة الأولى من الموسم الثالث لمسلسل "Succession" إلى زيادة نسبة المشاهدة بنسبة 21٪ مقارنة بالحلقة النهائية للموسم الثاني، وارتفعت بنسبة 13٪ مقارنة بالعرض الأول للموسم الثاني، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 39٪ مقارنة بالظهور الأول للمسلسل في عام 2018.

ويأتي طرح الموسم الثالث من Succession بعد 3 سنوات من طرح آخر حلقات الموسم الثانى من العمل، الذى طُرح في 11 أغسطس من عام 2019، وانتهى عرضه في 13 أكتوبر من نفس العام، على أن يتكون الموسم الجديد من 7 حلقات.