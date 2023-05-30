شكرا لقرائتكم خبر عن 40 عاما على عرض فيلم وحوش الميناء.. لـ فريد شوقى وفاروق الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الثلاثاء، 40 عاما على عرض فيلم " وحوش الميناء"، حيث عرض في 30 مايو 1983، والفيلم من بطولة فريد شوقى، بوسى، فاروق الفيشاوى، أحمد بدير وجميل راتب وفاتن فريد تأليف عبد الحى أديب إخراج نيازى مصطفى.

ويدور الفيلم حول تعاون الصول خميس مع ابنه العريف سلامة في مراقبة أفراد عصابة الدمنهوري تاجر المخدرات للقبض عليهم متلبسين، بتشجيع من رجل الأعمال الثري درويش الذي يدفع فاطمة كي تتزوج من خميس وتريد الانتقام لمقتل والدها عتريس الذي قتل في إحدى المطاردات للمهربين منذ عدة سنوات، وبالفعل فإن فاطمة تنقل أخبار زوجها إلى أفراد العصابة.

وفى الفيلم شاركت الفنانة فاتن فريد وكان من أول أعمالها وفى 15 فبراير 2007 لفظت أنفاسها داخل مستشفي الهرم، بعدما تلقت عدة طعنات بالسكين في صدرها وبطنها، على يد ياسرعلي عبدالله البالغ من العمر وقتها 25 عاما، والذي كان يعمل موظفا في محطة بنزين يملكها زوج فاتن فريد.