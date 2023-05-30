شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يؤجل جولته الغنائية لإصابته في الكاحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤجل النجم العالمي جوني ديب عضو فرقة Hollywood Vampires ، الجولة القادمة لفرقته بسبب إصابة مؤلمة في الجزء السفلي من الجسم.

وبعد أن قام بتعديل كاحله أثناء الترويج لفيلمه ، Jeanne Du Barry، في مهرجان كان السينمائي ، في وقت سابق من هذا الشهر ، كشف مصدر لـ TMZ أن الممثل البالغ من العمر 59 عامًا "شدد على ذلك أثناء محاولته الوصول إلى المسرح '' في عرض تكريمي لـ صديقه الراحل جيف بيك.

كشف أحد المطلعين في المنشور أن "كاحل الأب لطفلين مكسور وأن فريقه الطبي أمره بعدم الطيران في المستقبل القريب".

وأثار ظهور جوني ديب في مهرجان كان السينمائي نقطة نقاش رئيسية للمعجبين، حيث عاد بطل سلسلة Pirates Of The Caribbean إلى دائرة الضوء من جديد على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمه الجديد Jeanne du Barry، الذي يلعب فيه دور الملك لويس الخامس عشر.

جوني ديب

وولكن لم ينجُ ديب من تعليقات متابعينه عن "أسنانه" التي تم وصفها بـ المتعفنة، حيث غرد أحد الأشخاص قائلاً: "أسنان جوني ديب تتعفن حرفيًا"، بينما كتب آخر: "أسنان جوني ديب تصرخ طلبًا للمساعدة".

وأضاف آخر: "اكتشفت أن أسنان جوني ديب في قراصنة الكاريبي لم تتغير بشكل أساسي".