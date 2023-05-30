شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب الأردنى: نشكر الفنانين المصريين والعرب ممن شاركونا فرحتنا بزفاف ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الشباب الأردنى محمد سلامة النابلسى، بمشاركة الفنانين المصريين ممثلين فى الفنان تامر حسنى وأحمد سعد، فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والذى أقيم باستاد عمان الدولى بمشاركة أبناء الشعب الأردنى والجاليات العربية.

وقال النابلسي - في تصريح لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الاحتفال الذي شارك فيه فنانون أردنيون وعرب باستاد عمان الدولي - إن الفنانين العرب أبدعوا خلال الحفل وقدموا عروضا جيدة تليق بالفن العربي وبالمناسبة التاريخية، موجها الشكر لجميع الفنانين العرب والأردنيين الذي شاركوا الأردن فرحته بزفاف ولى العهد.

وأضاف أن هناك عددا من الفنانين قدم أغاني خاصة لولي العهد كإهداء بمناسبة الزفاف ما يؤكد وحدتنا وقدرتنا، وأن هذه المشاركة العربية تؤكد التضامن والوحدة العربية ومشاركة الأردن وشعبه فرحتهم.

ونوه وزير الشباب الأردني إلى أن هذه الأجواء التي تخللت الحفل والروح التي ظهرت بين المشاركين تؤكد وحدة العرب وأنهم مجتمعون في الفرح ودائما معا في كافة المناسبات لتقديم الدعم والمساندة وهذه هي قوة العلاقات العربية العربية.

وأعرب عن سعادته بتنظيم هذا الحفل بمناسبة زفاف ولي العهد، مقدما التهنئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة زفاف ولي العهد، موجها التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك من أبناء الأردن سواء في وزارة الشباب أو السياحة أو القطاعات الأخرى، في إنجاح تنظيم هذا الحفل التاريخي وخروجه بهذا الشكل والتنظيم.

وتحت شعار "نفرح بالحسين"، وبمشاركة أكثر من 10 آلاف من أبناء الشعب الأردني والجاليات العربية، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، نظمت وزارتا السياحة والشباب بالأردن حفل زفاف شعبيا لولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني باستاد عمان الدولي بالعاصمة الأردنية.