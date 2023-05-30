شكرا لقرائتكم خبر عن الحب في الجيم.. ميرنا نور الدين وأسماء أبو اليزيد يرتبطان بمدربيهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصة الحب بدأت في صالات الجيم وأثناء التمارين الرياضة، هذا ما فعلته كل من النجمتان أسماء أبو اليزيد وميرنا نور الدين واللاتى ارتبطتا بمدربيهما.

حيث أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد خطبتها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب، في نصف شهر مايو ونشرت صوراً مع خطيبها من احتفالهما بالخطوبة، خطيب أسماء أبو اليزيد يدعى محمد الخطيب، وتعرفت عليه داخل إحدى صالات اللياقة البدنية، وحدث بينهما علاقة صداقة لفترة ثم استلطاف لتتحول هذه العلاقة إلى حب تطورت إلى الارتباط بشكل رسمي.

كما فعلتها النجمة ميرنا نور الدين، أيضا وارتبطت بمدربها وأعلنت عن عقد قرانها على مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، في جو عائلى، ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها على إنستجرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ويُعرض لميرنا نور الدين في السينما فيلم "بعد الشر" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

وشاركت ميرنا نور الدين في رمضان من خلال مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، لبلبة، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، بهاء ثروت، عمر زهران، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.



