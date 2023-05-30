شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني: كان ليا الشرف في افتتاح حفل عقد قران الأمير الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته وفخره بافتتاح حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف في استاد عمّان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، أمس، ونشر عبر حسابه على "إنستجرام" فيديو من الحفل، معلقا عليه: "كل الشرف أن افتتح هذا الاحتفال الجمهوري الأسطوري مع أهل الأردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الأردن والآنسه رچوه آل سيف".

وتابع: "كل التمنيات القلبية بالتوفيق والسلام و رعاية الرحمن، وبالتأكيد سعيد وفخور كل الفخر أن يأتي يوم وأكون سبب و لو بسيط في وضع علم بلدي بكل حب مع علم بلد عظيم زي الأردن كرمز للمحبة بين الدولتين في مناسبة رسمية عظيمة زي دي، كان أحد أحلامي اللي حلمتها من صغري (الحمدلله)

واختمم حديثه قائلا: "وكل الشكر والتقدير لشعب الأردن العظيم لاستقبالهم وترحيبهم الغالي لي احبكم من كل قلبي و جايلكم تاني قريب إن شاء الله".

وكان الديوان الملكي الهاشمي الأردني قد أعلن على "تويتر" في 17 أغسطس الماضى خطوبة رجوة من الحسين ولي عهد الأردن، الابن البكر للملك عبد الله الثاني، وأُقيم حفل الخطوبة في منزل والد آل سيف في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب ملك الأردن الأمير الحسن بن طلال، الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، الأمير علي بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، الأمير غازي بن محمد، الأمير راشد بن الحسن، وأفراد من عائلة آل سيف.