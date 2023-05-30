شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل الكوميدى النمساوى "بيتر سيمونشيك" عن 76 عاما فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الممثل الكوميدى النمساوى بيتر سيمونشيك، عن عمر يناهز 76 عاما فى عاصمة النمسا فيينا.

وقالت متحدثة باسم الاتحاد النمساوى للمسارح الوطنية- حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن خبر وفاة "سيمونشيك" مؤكد، حيث توفي في العاصمة فيينا حيث كان يعيش.

يذكر أن "بيتر سيمونيشك" ولد عام 1946 في غراتس، وهو ممثل مسرحي وممثل أفلام وممثل في التلفزيون النمساوي، وحصل على عدة جوائز، منها: النيشان الذهبي لولاية فيينا، وجائزة الفيلم الأوروبي لأفضل ممثل عن فيلم "توني إيردمان" عام 2016، وجائزة رومي والنيشان الذهبي الأعظم لشتايرمارك، والوسام النمساوي للعلوم والفنون".