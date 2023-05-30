شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية 8 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي وحي جميل، عن برنامج صيفي تعاوني للأفلام الوثائقية يجمع الأعمال الوثائقية الدولية والسعودية، حيث تقدم أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 وحتى 25 يونيو 6 أفلام وثائقية من فرنسا وغينيا وسوريا والعراق والسعودية، تتناول مواضيع أرشيفات الهجرة والصداقة والسينما.

تعرض المجموعة المختارة ثلاثة أفلام وثائقية دولية بدعم من صندوق البحر الأحمر، وثلاثة أفلام سعودية، وتتبع الأفلام الستة معًا كاميرا المخرج الوثائقي، برؤى إخراجية توثّق فنون المسرح والسينما والتلفزيون.

برنامج الأفلام كالتالي

يعرض "البحر الأحمر: أيّام الوثائقي" الأعمال الآتية:

أن تصبح إفيجينيا (2022)

بلد الإنتاج: سوريا

إخراج: ريم الغزي

تجمع دعوة للتمثيل تسع شابات سوريات تتراوح أعمارهن بين 20 و27 عامًا، وقد نزحن مؤخرًا إلى ألمانيا. تم اختيارهن من بين العديد من الأخريات للقيام بعرض لأول مرة على خشبة المسرح، ضمن محاكاة معاصرة للمأساة اليونانية إيفيجينيا، من تأليف يوريبيدس، في إطار يُصطلح عليه باسم "المسرح الوثائقي".

مقبرة السينما (2023)

بلد الإنتاج: غينيا / فرنسا

إخراج: ثيرنو سليمان ديالو

في عام 1953، أخرج مامادو توري فيلم "مُراماني"، باعتباره أول فيلم من إخراج فرنكوفوني أفريقي ، لكنه يظل لغزًا، فقد سمع عنه الجميع ولم يشاهده أحد و لا أحد يعرف مكان العثور على نسخة منه، حتى إن وجدت. وينطلق "مقبرة السينما" للبحث عن هذا الفيلم.

بلادي الضائعة (2022)

بلد الإنتاج: العراق

إخراج: عشتار ياسين

قضى المخرج المسرحي العراقي محسن سعدون ياسين معظم حياته في المنفى القسري وقامت ابنته؛ عشتار ياسين جوتيريز، ببناء صورة محببة لوالدها من خلال الفيلم، ومرثية لوطن لا يمكنهم العودة إليه - لأنه قد تغير كثيرًا، ولأنه ربما كان دائمًا عبارة عن فكرة أكثر من كونه واقعًا. تتعقب المخرجة رحلات والدها العالمية مستعينة بالصور العائلية والملصقات المسرحية وقصاصات الصحف، بالإضافة إلى التسجيلات الصوتية ومقتطفات من الرسائل التي تبادلاها، مع طوابع بريدية من كوستاريكا وتشيلي والدنمارك.

من ذاكرة الشمال (2022)

بلد الإنتاج: السعودية

إخراج: عبد المحسن المطيري

فيلم وثائقي عن حرب الخليج (1990-1991)، بالتزامن مع مرور 30 عامًا على اندلاعها حيث يتتبّع العمل جهود مجموعة من صناع الأفلام الذين شهدوا أحداث الحرب كأطفال، ضمن رحلتهم عبر السعودية، لتوثيق قصص أولئك الذين عايشوا الحرب وذاقوا ويلاتها.

قصيدة الملك (2022)

بلد الإنتاج: السعودية

إخراج: عبد الوهاب بن شداد

وثائقي عن شاعر شاب «حيدر العبد الله» يحصل على لقب وبردة أمير الشعراء، ويُرشّح لإلقاء قصيدة ترحيبية أمام الملك سلمان عام 2016، إلا أنّ كلمة واحدة في تلك الأمسية غيّرت كل شيء في حياته، اليوم وبعد سبع سنوات من الاختفاء، نسمع القصة من جهته لأوّل مرة. كواليس حادثة «سُكنانا» الشهيرة، وتأثّر بيئته والأحساء، وأثّر الهجوم الجماعي عليه وعلى عائلته وأقاربه.

يلا، يلا بينا! (2022)

بلد الإنتاج: السعودية

إخراج: محمد حماد

يصطحب الفيلم الجمهور في دوامة من الأحداث، بعدما أُرسلت مجموعة من المراهقين الصغار في مهمة لإنقاذ البشرية مع عدم وعيهم ووقوعهم تحت تأثير سحر من صنع مجموعة من السحرة.