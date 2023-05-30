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تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا لنجل ملك الأردن وسط حضور جماهيري وشعبى

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القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم تامر حسني حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن الملك عبدالله حسين في حفل جماهيري شعبي وسط أهل الأردن، وقدمه مذيع الحفل قائلا: "اليوم حفل أسطورى كان لازم نفنتحه بنجم اسطورى يعشقه الشعب الأردني  جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة، هو نجم الجيل الفنان تامرحسنى"، و ظهر علم الأردن بجانب علم مصر فى لوحة واحدة.

علما مصر والأردن
علما مصر والأردن

 

وظهرت على الشاشات الأردنية جملة ترحاب مليئة بالحب والتقدير للفنان تامرحسني: "اهلاً و سهلاً بنجم مصر الاول و اسطورة العرب تامرحسنى"، ورحبت الجماهير الأردنية بحفاوة كبيرة هزت أرجاء المكان حين ظهر النجم تامرحسني  وأهدى حسنى أغنية يا نور عينى للعروسين و طلب من الجمهور الغناء معه، مشيرا إلى أن كلام الاغنية يعبر عما بداخل الأمير للآنسة رجوه آل سيف.

شاشات فى حفل الزفاف
شاشات فى حفل الزفاف

 

وانطلق حسنى بالغناء ولكن الجمهور ظل يصرخ و ينادى له كى يقترب منهم و بالفعل نزل أرض الملعب وسط تصفيق و تشجيع حار من الجماهير الاردنية و ظل يغنى  فى حالة حب و عشق مع جمهوره حتى غادر المكان بتحية من القلب.

 

و قال، "تحيه كبيرة لسمو الأمير المحبوب الحسين بن عبد الله الثاني و الآنسه رجوه آل سيف و كل التمنيات القلبية بالتوفيق و السلام و رعاية الله"، وبعدها  اتجه لمطار القاهرة على وجه السرعة استكمالا لتصوير فيلمه الجديد تاج.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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