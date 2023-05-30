شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلا أسطوريا لنجل ملك الأردن وسط حضور جماهيري وشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم تامر حسني حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن الملك عبدالله حسين في حفل جماهيري شعبي وسط أهل الأردن، وقدمه مذيع الحفل قائلا: "اليوم حفل أسطورى كان لازم نفنتحه بنجم اسطورى يعشقه الشعب الأردني جاء هذا النجم معبراً عن مصر وشعب مصر في هذه المشاركة الاحتفالية الكبيرة، هو نجم الجيل الفنان تامرحسنى"، و ظهر علم الأردن بجانب علم مصر فى لوحة واحدة.



علما مصر والأردن

وظهرت على الشاشات الأردنية جملة ترحاب مليئة بالحب والتقدير للفنان تامرحسني: "اهلاً و سهلاً بنجم مصر الاول و اسطورة العرب تامرحسنى"، ورحبت الجماهير الأردنية بحفاوة كبيرة هزت أرجاء المكان حين ظهر النجم تامرحسني وأهدى حسنى أغنية يا نور عينى للعروسين و طلب من الجمهور الغناء معه، مشيرا إلى أن كلام الاغنية يعبر عما بداخل الأمير للآنسة رجوه آل سيف.



شاشات فى حفل الزفاف

وانطلق حسنى بالغناء ولكن الجمهور ظل يصرخ و ينادى له كى يقترب منهم و بالفعل نزل أرض الملعب وسط تصفيق و تشجيع حار من الجماهير الاردنية و ظل يغنى فى حالة حب و عشق مع جمهوره حتى غادر المكان بتحية من القلب.

و قال، "تحيه كبيرة لسمو الأمير المحبوب الحسين بن عبد الله الثاني و الآنسه رجوه آل سيف و كل التمنيات القلبية بالتوفيق و السلام و رعاية الله"، وبعدها اتجه لمطار القاهرة على وجه السرعة استكمالا لتصوير فيلمه الجديد تاج.