شكرا لقرائتكم خبر عن "افتكرلك إيه" لـ مى فاروق وعمرو مصطفى تتصدر تريند "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة مي فاروق والملحن عمرو مصطفى، تريند الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" بأغنية "أفتكرلك إيه" وهى أولى أغانى مشروع إحياء التراث الذى أعلن عنه عمرو مصطفى.

وتعد أغنية افتكرلك إيه من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان آمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وقال عمرو مصطفى خلال بيان صحفي إنه يهدف من أغنية افتكرلك إيه إلى إحياء التراث والحفاظ على هويتنا المصرية والعربية، كما أنه سيطرح الأغنية بصوته الأسبوع القادم، ويطلب من جميع الأصوات الراقية والموهوبة غنائها لمعرفة مَن يستحق لقب ملكة الشرق، مؤكدًا على أن الفنانة مي فاروق خارج المنافسة.

وأوضح عمرو أن مشروع الذكاء الاصطناعي قائم، مضيفًا: انتظروا مفاجآت خلال الفترة القادمة.

كما يعكف عمرو مصطفى على تحضير كتاب يسرد تفاصيل مشواره الفني، ويحمل اسم 25 سنة موسيقى، يتناول خلاله كواليس العديد من أعماله الفنية وتعامله مع العديد من الفنانين.