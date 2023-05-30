شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. افتتاح الملحمة الوطنية "اشهد يا زمان" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، العرض المسرحى الغنائي الاستعراضى "اشهد يا زمان" فى التاسعة من مساء يوم الخميس الأول من يونيو المقبل، على مسرح البالون بالعجوزة.

"اشهد يا زمان" ملحمة وطنية تتحدث عن انجازات الشعب المصرى العظيم، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إخراج عبد الغني زكى، أغانى مصطفي الضمرانى، صياغة درامية وأشعار سراج الدين عبد القادر.

العرض ألحان على سعد، ديكور محمد خبازة، مادة فليمية ضياء داوود، استعراضات د. عماد سعيد، هيئة الاخراج : وليد سعد ومحمود كامل وهشام ابراهيم وهالة الصباح وأحمد الصواف .

البطولة للفنانين "طارق دسوقى، حنان شوقى، ليلى صدقى، شيماء نصار سيد عبدالرحمن، حسام رسلان، عزت أبو سنة، إبراهيم غنام"، بالاشتراك مع كوكبة من الفنانين "هبة محمد، أحمد سعدون، محمد نيازي، حسن سعد، سما إبراهيم، مروة فرحات" .