لن تصدقوا وسامة الابن الأكبر للفنان حسين فهمي.. والدته فاتنة تزوجها حسين في أمريكا | صور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 مايو 2023 09:50 مساءً - حظي بلقب “برنس السينما” بسبب ملامحه الأرستـقـراطية الوسيمة فهو حسين فهمي “الواد التقيل” الذي غنت له السندريلا سعاد حسني في “خللي بالك من زوزو” وأنقذته من حياته التعيسة في “أميرة حبي أنا” ثم قتلته في “موعد على العشاء”، أدائه التمثيلي المتميز رشحته ليس فقط للوقوف أمام سعاد بل وغيرها من نجمات عصرها مثل: شادية ونادية لطفي، ونجمات الجيل اللاحق أيضًا، مثل: ميرفت أمين ونجلاء فتحي.

طموحه في الفن كان الإخراج السينمائي لذلك سافر إلى الولايـات المتحدة الأمريكية لدراسته قبل أن يعود إلى مصر ويبدأ رحلته الفنية ممثلًا.

نشأة حسين فهمي وبدايته الفنية

ولد في القاهرة في يوم 22 مارس 1940، لعائلة أرسـتـقـراطية، حيث شغل جده محمد باشا فهمي منصب رئيـ.ـس مجلس الشورى في عهد الخديوي توفيق، كما شغل والده محمود باشا فهمي منصب سكرتير المجلس قبل قيام ثـورة يوليو.

تخرج من المعهد العالي للسينما عام 1963، ودرس الإخراج بالولايـات المتـحدة الأمـريكية في معهد باسادينا، وعمل في السينما كمساعد إخراج لعدد من الأسماء الكبيرة، كان أبرزهم المخرج يوسف شاهين، ولا يعرف الجمهور أن حسين فهمي عمل مساعدًا ليوسف شاهين في فيلم “الاختيار” من بطولة الفنانة سعاد حسني.

وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل فأجل مشروع الإخراج كي يعمل ممثلاً بين السينما والمسرح والتلفزيون. واشترك في فيلم “دلال المصرية” إلى جانب هدى سلطان وماجدة الخطيب عام 1969، ثم لمع نجمه، فقدم في بداية السبعينيات العديد من الأعمال أبرزها ” مدرستي الحسناء”.

الواد التقيل وخلي بالك من زوزو

أما الدور الأهم في حياة النجم حسين فهمي، والذي لا ينساه جماهيره في مصر والعالم العربي، هو دور المخرج المسرحي الوسيم الذي تقع الطالبة الجامعية في غرامه في فيلم “خلي بالك من زوزو”.

لعب دور البطولة أمام النجمة سعاد حسني ومن تأليف صلاح جاهين، وحقق العمل نجاحاً كبيراً واستمر عرضه في دور السينما لأكثر من عام، الأمر الذي كان يُعد سابقة في تلك الأيام، ولا يزال حسين فهمي ملقباً بـ “الواد التـقيل” بسبب أغنية سعاد حسني الأشهر في هذا الفيلم.

زيجات حسين فهمي

ارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

كانت الزيجة الأولى في حياة الفنان حسين فهمي من إحدى سيدات المجتمع الراقي، وهي السيدة نائلة محمود وقد تعرف عليها خلال دراسته الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية في مطلع الستينات، وأنجب منها نائلة ومحمود.

أما الزواج الثاني وهي قصة الحب الأكبر في حياة حسين فهمي كانت من ميرفت أمين، واستمرت 14 عامًا، كانت بدايتها خلال مشاركتهما في فيلم “نغم حياتي”، وكان وقتها حسين فهمي متزوجا وله طفلان.

وحاول الاثنان التغاضي عن هذه المشاعر التي تولدت بينهما، ولكن غلبهما الحب فقررا الزواج عام 1974، أثناء تصوير فيلم “مكالمة بعد منتصف الليل”، واختلفت حياة حسين فهمي بعد الزواج، فأصبح ينهي تصوير مشاهده ويعود مسرعًا إلى عش الزوجية، واكتملت سعادتهما بعد إنجاب ابنتهما “منة الله”، كما تخلت ميرفت أمين عن نجوميتها لفترة حتى تتفرغ لرعاية ابنتها، ورغم تعاونهما الفني في العديد من الأعمال خلال فترة زواجهما، ولكن مع مرور الأيام كثرت المشاحنات، فقد كان حسين فهمي يتهم زوجته ميرفت أمين بالانشغال عنه.

حاولت ميرفت بدورها تقليل عدد أفلامها وأصبحت في حيرة بين أعمالها الفنية ومتطلبات الزوج، وتوالت الأزمات التي فشلت محاولات عدد من الأصدقاء في التوسط لحلها، حتى انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق نهاية الثمانينيات، عقب انتهاء تصوير فيلمهما “آسفة أرفض هذا الطلاق”.

أما الزيجة الثالثة له كانت من خارج الوسط الفني، من سيدة تدعى “نينا”، وهي ابنة سفير سابق، ولكن لم يدم الزواج بينهما، فسريعًا ما حدث الانفصال.

وعاد الفنان حسين فهمي ليتزوج من داخل الوسط الفني للمرة الثانية، من النجمة لقاء سويدان، بعد أن تم التعارف بينهما خلال مسرحية “أهلا يا بكوات”، ثُم التقيا مرة أخرى في مسرحية “زكي في الوزارة”، ومنها بدأت قصة الحب وبعد انتهاء المسرحية، أعلن حسين فهمي زواجه رسميًا من لقاء، وأُقيم حفل الزفاف على متن الباخرة التى يمتلكها.

وبعد 5 سنوات انتهى الزواج ولكن لم تنتهِ الشائعات، في حين أن حسين فهمي رفض الحديث عن أسباب الطلاق، مثلما حدث في زيجاته السابقة، فيما كانت لقاء سويدان تصرح بأن سبب طلاقهما هو “الحسد”، بسبب تصريحاتهما المتكررة في وسائل الإعلام عن قصة حبهما.

جاءت قبل الأخيرة للفنان حسين فهمي، قبل عدة أعوام، من سيدة الأعمال السعودية، رنا العصيمي، وهو الزواج الذي أسفر عن شائعات كثيرة للزوجين وتعليقات غضب منها حسين فهمي، مما دفعهُ للظهور إعلاميًا والتصريح بأنهُ غضب من تعليقات الجمهور عن عدم إبصار زوجتهُ، وإنه أمر خاص به ولا يجب التعليق على ذلك، ومؤخرًا أعلن الفنان، حسين فهمي، انفصاله عن السيدة رنا، ورفض الحديث عن الأسباب لأنها تتعلق بحياته الشخصية.

أما الزيجة السابعة لحسين فهمي كانت من سيدة من خارج الوسط الفني، واستطاعت زوجة النجم حسين فهمي أن تلفت الأنظار بجمالها الساحر، في آخر دورة من دورات مهرجان القاهرة السينمائي.

وعن رؤيته للنساء قال حسين فهمي في أحد اللقاءات التلفزيونية حين سئل عن وجهة نظره في النساء قال: “طبعا بحب الستات دي مفيهاش سؤال وبحب الفلانتين وبحب أدلع الستات”.

هجومه على المحجـبات

تسبب حسين فهمي في جدل كبير بعد هجومه على المحجـبات في برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، عندما وصف المحجبة بأنها معاقـة على الهواء مباشرة، مما أثار غضباً عارماً في الشارع المصري، إلا أنه شرح ذلك في لقاء آخر على تلفزيون الكويت بأن ما قاله هو هفوة أو «زلـة لسان» وكان يقصد إن الحجاب يعيـق البنات ويمنعهن من ممارسة رياضات كثيرة مثل السباحة، وإنه ذكر ذلك بسبب تذكره لحوار دار بينه وبين أحد المدربين في النادي الذي يرتاده عندما شكا من تراجع مستوى البنات في ألعاب كثيرة وعجزهن عن المنافـسة.

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