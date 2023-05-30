شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة وأحمد وفيق وفتحى عبد الوهاب بختام مهرجان إبداع 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل ختام مهرجان إبداع 11 ، بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة ، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ، والفنان أحمد وفيق ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان سامح حسين ، والإعلامية صفاء أبو السعود ، والفنان محمود الحديني .

وبدأ الحفل بمقطوعة موسيقية قدمها الفائزون بجوائز العزف الفردي ، حيث قدموا مقتطفات من بعض المقطوعات الموسيقية مثل لولا الملامة ، قال جاني بعد يومين ، ياواد ياتقيل ، جبار ، كل ماأقول التوبة، والمقطوعات من توزيع أحمد عبد الوهاب ، كما قدم كورال منتخب الجامعات فقرة بعنوان " قديم وجديد “ ,وقدم الفنان أحمد جمال ضيف شرف المهرجان بعض أغانيه خلال الحفل .

يذكر أن مهرجان إبداع 11 يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزارة الشباب والرياضة ، وسيتم تكريم خلال الحفل الفنان محمد رياض ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان أحمد وفيق ، والفنان سامح حسين ، والكاتب عبد الرحيم كمال ، واسم الفنان الراحل خالد صالح ، والفنانة منال سلامة ، والفنان محمد جمعة ، والفنان عصام عمر والفنان أشرف زكي .