شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيون يقدمون واجب العزاء في والدة المايسترو محمد الموجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدء منذ قليل عزاء والدة الموسيقار محمد الموجي الموزع الموسيقي والمايسترو بدار الأوبرا وشقيقه الموسيقار الراحل حلمي أمين وحماه المايسترو حمادة ابو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، وبدء جموع الموسيقيين بالتوافد إلى مسجد الرحمن الرحيم الذى يقام به واجب العزاء وحرص علي تقديم واجب العزاء أيضا المايسترو مصطفي حلمى والمايسترو والملحن يحيي الموجي والموزع مصطفى اصلان، والمطرب احمد عفت وعدد من قيادات نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية .

يذكر أنه شيعت أمس جنازة والدة المايسترو حماده الموجى وشقيقه الموسيقار الراحل حلمي أمين وتمت الصلاة عليها بمسجد ابو المكارم بصلاح سالم وسط حضور عدد كبير من الموسيقيين وقيادات دار الأوبرا ونقابة الموسيقيين .