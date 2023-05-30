شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربيني وياسمين رئيس بإطلالات جذابة في حفل جوائز المسلسلات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، دينا الشربيني وياسمين رئيس، وظهرتا بإطلالات جذابة، فيم خطف الكابلز احمد داود وزوجته علا رشدي الأنظار، على السجادة الحمراء لحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، والذي يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من: عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج محمد سامي، جيهان الشمشرجي، آية سماحة، طارق النهري، عزيز مرقة، وليد فواز، المنتج هشام سليمان، طارق النهري، مصطفى حجاج وهاني محروس، ركين سعد.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويحدد الفائزون من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزون جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهة نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.