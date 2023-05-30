شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي وطارق النهري وعزيز مرقة أول حضور حفل جوائز المسلسلات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج محمد سامي، جيهان الشمشرجي، اية سماحة، طارق النهري، عزيز مرقة، وليد فواز، المنتج هشام سليمان، طارق النهري، مصطفى حجاج وهاني محروس، ركين سعد، على السجادة الحمراء لحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، بناء على تصويت الجمهور والذي يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، ويحدد الفائزون من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.