مصطفى كامل وسوما وأركان فؤاد يقدمون واجب العزاء فى والدة محمد الموجى

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من النجوم على تقديم واجب العزاء فى والدة المايسترو محمد الموجى، حماة وكيل نقابة الموسيقيين حمادة أبو اليزيد، المقام بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، منهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والفنانة سوما، والفنان أركان فؤاد، والملحن حسن دنيا.

وبدأ منذ قليل عزاء والدة الموسيقار محمد الموجي الموزع الموسيقى والمايسترو بدار الأوبرا وشقيقه الموسيقار الراحل حلمي أمين، حماة المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة الموسيقيين، وبدأ جموع الموسيقيين بالتوافد إلى مسجد الرحمن الرحيم الذى يقام به واجب العزاء، وحرص على تقديم واجب العزاء أيضا المايسترو مصطفى حلمى، والمايسترو يحيى الموجى، والموزع مصطفى أصلان، والمطرب أحمد عفت وعدد من قيادات نقابة الموسيقيين ودار الأوبرا المصرية.

يذكر أنه شيعت أمس جنازة والدة المايسترو حمادة الموجى وشقيقه الموسيقار الراحل حلمى أمين وتمت الصلاة عليها بمسجد أبو المكارم بصلاح سالم وسط حضور عدد كبير من الموسيقيين وقيادات دار الأوبرا ونقابة الموسيقيين.