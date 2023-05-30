شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يصل حفل توزيع جوائز مسلسلات رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حضور حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية، والذى يقام حاليا بحضور عدد كبير من نجوم الصناعة.

وشهد الحفل حضور المخرج محمد سامي، جيهان الشمشرجي، آية سماحة، طارق النهري، عزيز مرقة، وليد فواز، المنتج هشام سليمان، طارق النهري، مصطفى حجاج والمنتج هاني محروس، ركين سعد.

وحرصت كريتيف ساميت Creative Summit على أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة، وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات، حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.