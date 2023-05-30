شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: ختام "إبداع 11" هو ليلة حصاد الوجوه الشابة لإبداعاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة صفاء أبو السعود خلال حفل ختام مهرجان إبداع 11 الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة: "الحقيقة شرفت بأنني كنت إحدى لجان التحكيم في المهرجان، ونحن اليوم في ليلة الحصاد، وليلة الوجوه الشابه التي تعلن عن أجمل ما فيها في كل المجالات، هنا في مسابقة الموسم 11 الذي يتوج فيه شباب مصر ويتوج إبداعاتهم، مع كل أمنياتي للفائزين بمستقبل يليق بمصر".

وحضر الحفل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والفنان أحمد وفيق، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان سامح حسين، والإعلامية صفاء أبو السعود، والفنان محمود الحديني، والفنان سامح يسري، والفنان عصام عمر، والفنانة منال سلامة، والفنان محمد رياض.

وبدأ الحفل بمقطوعة موسيقى قدمها الفائزون بجوائز العزف الفردي، حيث قدموا مقتطفات من بعض المقطوعات الموسيقية، مثل لولا الملامة، قال جاني بعد يومين، يا واد يا تقيل، جبار، كل ما أقول التوبة، والمقطوعات من توزيع أحمد عبد الوهاب، كما قدم كورال منتخب الجامعات فقرة بعنوان "قديم وجديد"، وقدم الفنان أحمد جمال ضيف شرف المهرجان بعض أغانيه خلال الحفل.

يذكر أن مهرجان إبداع 11 يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة، وسيتم تكريم خلال الحفل الفنان محمد رياض، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان أحمد وفيق، والفنان سامح حسين، والكاتب عبد الرحيم كمال، واسم الفنان الراحل خالد صالح، والفنانة منال سلامة، والفنان محمد جمعة، والفنان عصام عمر والفنان أشرف زكى.