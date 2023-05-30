شكرا لقرائتكم خبر عن حفل جوائز المسلسلات الرمضانية يحتفى بالراحل مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وحضر منذ الدقائق الأولى كل من عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المخرج محمد سامي، جيهان الشمشرجي، اية سماحة، طارق النهري، عزيز مرقة، وليد فواز، المنتج هشام سليمان، طارق النهري، مصطفى حجاج وهاني محروس، ركين سعد.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن يتضمن الحفل جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وتحدد الفائزون من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.