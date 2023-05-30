شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة: أحضّر لحنا أشكر فيه الشعب المصرى بعد جائزة الدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبَّر الموسيقار هانى شنودة عن اعتزازه بعد إعلان الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، حصوله على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 69، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن هانى شنودة فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه يحضِّر لحنًا يمتدح فيه الشعب المصرى شكرا وتقديرا منه لأنه صاحب الفضل عليه، مضيفا أنه رغم كل التكريمات التي تلقاها إلا أنه يعتبر نفسه "صنع فى مصر".

جائزة الدولة التقديرية تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بموجب القانون رقم (24) لسنة 1998، وهى موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون. ثلاث جوائز للآداب. أربعة جوائز للعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل جائزة من الجوائز التقديرية مئتي ألف جنيه، وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة.