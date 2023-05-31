شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تعيش نشاطا سينمائيا فى 2023.. تستعد لـ 3 أفلام وتنتظر عرض فيلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة هنا الزاهد حالة كبيرة من النشاط السينمائى خلال عام 2023، إذ تستعد لتصوير أكثر من فيلم جديد، وفى نفس الوقت تنتظر عرض أكثر من فيلم في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقدت على بطولة فيلم "الأستاذ" أمام النجم محمد إمام وتأليف وإخراج شريف عرفة ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وفى نفس الوقت تستأنف هنا الزاهد تصوير فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذى يجمعها بالنجم هشام ماجد للمرة الثانية في السينما، ويشارك فى بطولته بيومى فؤاد، والفيلم تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندى، وتجسد هنا خلال أحداثه دور زوجة هشام ماجد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلى أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

كما تستعد هنا لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن.

وتنتظر هنا الزاهد طرح فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة، الأول "مستر اكس" الذى يجمعها بزوجها النجم أحمد فهمى والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وعدد كبير من ضيوف الشرف والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

الفيلم الثانى هو "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره قبل عدة أشهر، وتشهد أحداث الفيلم مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.