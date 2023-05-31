شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تنفيذ الخطة الاستراتيجية لأكاديمية الفنون بحضور وزيرة الثقافة.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون يوم الخميس المقبل الحفل الخاص باعتماد الأكاديمية للخطة الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ورعاية الدكتورة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية وإشراف الدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة.

وقالت الدكتور غادة جبارة رئيسة أكادية الفنون: "إن الأكاديمية تعمل باستمرار من أجل الحفاظ على مكانتها العظيمة التى توافرت لها عبر سنوات من العمل الجاد، وأنها تسعى بمساعدة زملائها من الأساتذة وكل العاملين فى الأكاديمية الحفاظ على ذلك الإرث الذى يمثل جزءا مهما من التراث الفنى والثقافى لمصر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التحديث المستمر لمناهج وخطط عمل الأكاديمية ووضع استراتيجية وأهداف نعمل على تحقيقها، وذلك من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 ورسالة وزارة الثقافة، والتربية والتعليم، والتعليم والعالي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد كمال مدير مركز ضمان الجودة أن الخطة الإستراتيجية لأكاديمية الفنون تعمل على تنفيذ 42 مبادرة ومشروع تنفيذي من اجل تحقيق المستهدفات الآتية:

الارتقاء بجودة البرامج والمناهج التعليمية بالمعاهد المختلفة، وكذلك مدرسة الفنون لبناء القدرات التنافسية للخريجين في ضوء متطلبات سوق العمل والتوافق مع معايير الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، إنشاء بيئة محفزة لتطوير مهارات الإبداع والابتكار في مجال البحث العلمي والدراسات العليا ودعم براءات الاختراع في مجال الفنون، مع صياغة إطار مؤسسي لحماية حقوق الملكية الفكرية، إنشاء برامج للتوأمة العلمية ومنح الدرجات العلمية المشتركة مع المؤسسات التعليمية المناظرة على المستوى المحلى والدولي.

المساهمة في حماية وصيانة التراث الثقافي من خلال تطوير المناهج التعليمية وعمل أدلة ثقافية للمؤسسات المجتمعية، التوسع في إدماج الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية وتنمية قدراتهم في مجال الفنون، تطوير بنية الرقمية للأكاديمية من اجل إتمام إجراءات التحول الرقمي وميكنة الاعمال الإدارية ورقمنة العملية التعليمية، واستيفاء متطلبات الجامعة الذكية، تطبيق معايير الجامعة الخضراء من اجل خلق منظومة بيئية مستدامة بحرم الاكاديمية للمساهمة في الحد من تبعيات التغيرات المناخية وتحقيق أهداف مصر 2050، دعم استكمال المباني والمنشآت في مقر الأكاديمية الرئيسي والمقرات الأخرى، وتطوير البنية المؤسسية ورفع كفاءتها التشغيلية، تنمية الموارد الذاتية للأكاديمية من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الأصول المادية والعلمية وتنمية بيئة مؤسسية لمهارات الابتكار وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة لدى منسوبي الأكاديمية، تطبيق برامج للحكومة المؤسسية وتطوير جودة الأداء والمسائلة والتخطيط المالي للموازنة للحصول على أيزو المواصفات الدولية، تطوير الهيكلية التنظيمية والوظيفية ورفع قدرات الكوادر البشرية من خلال تنفيذ برامج تدريبية في المجالات التخصصية وكذلك رفع المهارات الشخصية.





