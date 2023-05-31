شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تفوز بجائزة أفضل ممثلة بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نالت النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل تحت الوصاية، وقدمها لها الفنان أحمد مالك، ووجهت منى الشكر للشركة المنتجة للمسلسل والمخرج محمد شاكر خضير وكل فريق العمل.

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة أفضل أزياء من نصيب حسن مصطفى عن مسلسل "جت سليمة" و"حرب"، وذلك بحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور والذى يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.