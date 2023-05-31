شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين أفضل ممثل كوميدى عن مسلسل الصفارة بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد أمين جائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسل الصفارة، وذلك بحفل جوائز المسلسلات الرمضانية، وتسلمها طه دسوقي، فيما أهدى طه جائزته كأفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل تحت الوصاية، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة أفضل أزياء من نصيب حسن مصطفى عن مسلسل جت سليمة، وحرب، وذلك بحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور والذي يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.

وشملت الفئات التي يمكن التصويت لها العديد من الفئات ومنها الجوائز الخاصة بالمسلسلات حيث تشمل أفضل مسلسل درامي وكوميدي وإثارة، وكذلك أفضل ممثل وممثلة وممثل دور ثان وممثلة دور ثان وكاتب سيناريو ومخرج وموسيقى تصويرية وملحن موسيقي ونجم صاعد وغيرها وتعد هذه الجوائز فرصة فريدة للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.