شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان إبداع 11 يكرم 9 فنانين فى حفل ختامه بجامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم مهرجان "إبداع 11" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، 9 فنانين خلال حفل ختامه الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وهم محمد رياض، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وسامح حسين، واسم الفنان الراحل خالد صالح، ومنال سلامة، ومحمد جمعة، وعصام عمر وأشرف زكي، وقدم التكريمات الإعلامي أحمد سالم.