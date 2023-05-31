شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب بعد تكريمه فى ختام إبداع 11: بذرة الفن زرعتها بجامعة القاهرة وسعيد بهذا التكريم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال حفل ختام مهرجان إبداع 11، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، من النجم فتحي عبد الوهاب إلقاء كلمة للشباب بعد تكريمه خلال الحفل، وقال فتحي عبد الوهاب: "بذرة الفن زرعتها في جامعة القاهرة، واتعلمت وشوفت الفن المجرد من أساتذتي اللى علموني في كلية التجارة، وأحسن حاجة حصلتلي في جامعة القاهرة إن اللمبة اللي بتبقي مش موجودة غير في لحظة معينة نورت طريقي في الجامعة، والأساس إنك تؤمن بنفسك وتؤمن بالمكان اللي انت فيه، سعيد بهذا اليوم وسعيد وأتشرف بأني خريج جامعة القاهرة".
كرم مهرجان "إبداع 11" الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، 9 فنانين خلال حفل ختامه الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، وهم محمد رياض، وفتحى عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وسامح حسين، واسم الفنان الراحل خالد صالح، ومنال سلامة، ومحمد جمعة، وعصام عمر وأشرف زكي، وقدم التكريمات الإعلامي أحمد سالم.
وبدأ الحفل بمقطوعة موسيقى قدمها الفائزون بجوائز العزف الفردي، حيث قدموا مقتطفات من بعض المقطوعات الموسيقية، مثل لولا الملامة، قال جاني بعد يومين، يا واد يا تقيل، جبار، كل ما أقول التوبة، والمقطوعات من توزيع أحمد عبد الوهاب، كما قدم كورال منتخب الجامعات فقرة بعنوان "قديم وجديد"، وقدم الفنان أحمد جمال ضيف شرف المهرجان بعض أغانيه خلال الحفل.
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