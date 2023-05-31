شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب بعد تكريمه فى ختام إبداع 11: بذرة الفن زرعتها بجامعة القاهرة وسعيد بهذا التكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال حفل ختام مهرجان إبداع 11، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بجامعة القاهرة، من النجم فتحي عبد الوهاب إلقاء كلمة للشباب بعد تكريمه خلال الحفل، وقال فتحي عبد الوهاب: "بذرة الفن زرعتها في جامعة القاهرة، واتعلمت وشوفت الفن المجرد من أساتذتي اللى علموني في كلية التجارة، وأحسن حاجة حصلتلي في جامعة القاهرة إن اللمبة اللي بتبقي مش موجودة غير في لحظة معينة نورت طريقي في الجامعة، والأساس إنك تؤمن بنفسك وتؤمن بالمكان اللي انت فيه، سعيد بهذا اليوم وسعيد وأتشرف بأني خريج جامعة القاهرة".