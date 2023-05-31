شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل عمر شريف يسجد شكرا لله بعد إهداء طه دسوقى له جائزة أفضل نجم صاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل توزيع جوائز المسلسلات الرمضانية إهداء طه الدسوقي الجائزة التى حصل عليها وهي جائزة أفضل نجم صاعد إلى الطفل عمر شريف بطل مسلسل تحت الوصاية، والذى نافس معه في نفس الفئة، ليسجد عمر شريف ساجدا شكر لله وهو يبكي من فرحته بالجائزة.

وكان بيشوي روزفيلت فاز بجائزة أفضل مدير تصوير عن مسلسل "تحت الوصاية"، فيما نال جائزة أفضل سيناريو لخالد وشيرين دياب عن نفس المسلسل، بينما ذهبت جائزة أفضل أزياء من نصيب حسن مصطفى عن مسلسل "جت سليمة" و"حرب"، وذلك بحفل "جوائز المسلسلات الرمضانية"، بناءً على تصويت الجمهور والذى يضم أبرز المسلسلات الرمضانية المفضلة بناء على تصويت الجمهور.

مسلسل تحت الوصاية تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وقد حرصت كريتيف ساميت Creative Summitعلى أن تتضمن المسابقة جوائز شتى لعدة شرائح متنوعة في الصناعة الإبداعية، من ممثلين ومؤلفين ومخرجين وغيرهم.

وتنقسم عملية التصويت إلى مرحلتين، وحدد الفائزين من خلال تصويت الجمهور فقط وذلك بهدف الشفافية وقد تم إطلاق المرحلة الأولى بالفعل لاختيار أفضل الإعلانات الرمضانية، ويُمنح الفائزين جوائز اعتمادًا على التصويت المفتوح سواء كانوا في فئات فردية أو مجمعة وتم إطلاق المرحلة الثانية للمسابقة الخاصة بالمسلسلات والأعمال الدرامية لضمان الحيادية وإعطاء المشاهد الفرصة لتكوين وجهه نظره بعد عرض كافة الأعمال الدرامية.