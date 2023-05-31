 أنجي خوري تثير الجدل بزعمها حملها من أدهم نابلسي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 31 مايو 2023 02:44 صباحاً - أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.



وعبر حسابها في “انستغرام”، نشرت أنجي خوري عدة صور لادهم النابلسي ومقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أنه والد طفلها.

في البداية، حذفت أنجي خوري بداية جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب.

وفي تعليقها على الصور التي نشرتها في “إنستغرام”، وجهت خوري رسالة للنابلسي أوضحت فيه أن الجنين في بطنها هو ابنه واسمته “محمدا”.

وأشارت إلى أنها في شهرها الثالث من الحمل، كما علقت قائلة: “هاد ابنك وبل حلال انت قلتلي ما بجيب ابن حرام عا هالدنيا متل كتير عالم، وهاد ابنا محمد بالحلال..تلات تشهور حسستني بل غرفة يا زليم قلبك حجر الأساس إمام جميع”، على حد زعمها.

كما هاجمت عائلة نابلسي وتحديدا والدته، لافتة إلى أنها وابنها ناما في الجامع بسبب رفضهم لها.

وفي إحدى الصور، اتهمت مشهورة مواقع التواصل، الفنان المعتزل، بالاعتداء عليها بالضرب، قائلة إنها متزوجة من النابلسي بـ”الحلال”، وإنه سيخرج عن صمته ويعلن عن أبوته لطفلها.

ومن بعدها، قامت بنشر صور بدون حجاب مدعية فيها أنها اعتنقت الديانة المسيحية.

وفي وقت لاحق، حذفت خوري عددا كبيرا من الصور التي نشرتها، من بينها صور الجنين، وصور أدهم.