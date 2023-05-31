شكرا لقرائتكم خبر عن John Wick: Chapter 4 لـ كيانو ريفز يقترب من نصف مليار دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم John Wick: Chapter 4 من تحقيق نصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمى، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 429 مليون و520 ألف دولار، منذ طرحه فى 24 مارس الماضى، العمل من إنتاج شركة Lionsgate ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و49 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات إلى 186 مليونًا و 531 ألف دولار بشباك التذاكرالأمريكي، و242 مليونًا و 989 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم John Wick: Chapter 4 لشركة لايونز جيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف "R"، منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد.

حقق الجزء الثاني عام 2017، إيرادات وصلت إلى 30.4 مليون دولار، وطرح الجزء الثالث عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار.

وتدور أحداث الجزء الجديد حول محاولات قتل جون ويك بعد الفدية التى وضعت على رأسه، وبعد فقدانه ملاذه الأخير فى فندق Continental في مدينة نيويورك ومنعه من الدخول، وسرعان ما سيلجأ ويك إلى صوفيا التى تجسدها الممثلة هالى بيري، التى كانت تجمعها علاقة عاطفية بويك منذ زمن بعيد.